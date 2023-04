Verkehr in Meerbusch Pläne für Büdericher Allee vorerst auf Eis

Es geht nur um gut 200 Meter, aber es ist eine wichtige Verbindung im Büdericher Ortskern: Die Politik hat Pläne, ein Teilstück der Büdericher Allee zwischen Brüher Weg und dem Dr.-Franz-Schütz-Platz als Einbahnstraße auszuweisen. Eigentlich hätten diese bereits der Politik zur Diskussion vorgelegt werden sollen, wurden jedoch kurzfristig von der Tagesordnung des Mobilitätsausschusses genommen. Die Begründung: Die Verwaltung will zunächst die Ergebnisse des Mobilitätskonzepts abwarten, bevor Eingriffe in den innerstädtischen Verkehr gemacht werden. Dieses Konzept befindet sich derzeit in der letzten Phase der Erstellung und soll möglichst noch vor der politischen Sommerpause vorgelegt werden, im Anschluss an die Sommerferien könnte es dann beschlossen werden. Das bedeutet, dass es also bis zum Spätsommer an der Büdericher Allee keine Entscheidung geben wird.