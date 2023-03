Wirtschaft in Bürderich Interessensgemeinschaft Büderich plant neues Fest an der Oststraße

Der neue Vorstand mit Günther Milz, Thomas Küppers und Kirsten Kappius konnte zahlreiche neue Mitglieder und Interessenten an diesem Abend begrüßen. Nach zwei Jahren Pandemie zeigt sich langsam, dass der Alltag wieder Einzug hält: So ist es dem Vorstand gelungen, den Sonnenblumen-Sonntag im September 2022 wieder als größtes Stadtfest von Meerbusch in Eigenregie zu etablieren. Viel Lob gab es für die neue Weihnachtsbeleuchtung auf der Dorfstraße und das finanzielle Engagement zahlreicher Bürger, Mitglieder und Firmen, die neben der Wirtschaftsförderung der Stadt Meerbusch im Rahmen einer Patenschaft für die leuchtenden Sterne finanziell die neue Weihnachtsbeleuchtung unterstützt haben. Mit Unterstützung der Neumitglieder Chris Rummel von „Leos Weinbar“ und Volker Malzkorn vom Kinderladen „Malzkörnchen“ möchte die Interessensgemeinschaft zudem am Deutschen Eck und auf der Oststraße ein eigenes Fest und eine Weihnachtsbeleuchtung etablieren.