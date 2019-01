Neuer Abnehm-Kurus : Pfund für Pfund in ein neues Leben

Freuen sich auf den neuen Kurs (v. l. n. r.): Hans-Peter Mieden, Petra Gesthuysen Mieden, der ehemalige Teilnehmer Dino Krause und Simone Rudolph. Foto: RP/Anna Steinhaus

Ein Kurs-Angebot des TSV-Meerbusch richtet sich speziell an Menschen mit starkem Übergewicht. Seit zehn Jahren unterstützen Petra Gesthuysen und ihr Team Menschen beim Abnehmen. Bald startet der Kursus für das Jahr 2019.

Als Dino Krause vor einigen Jahren in seinem Haus die Treppe hoch ging, Stufe für Stufe, in den dritten Stock, erreichte er den Treppenabsatz völlig außer Atem, erinnert er sich. „Ich brach fast zusammen.“ Das war rückblickend der Moment, als er wusste: „Es muss sich etwas ändern.“ Damals, 2017, wog Krause noch 160 Kilogramm – zu viel für den etwa 1,90 Meter großen Mann. Abnehmen wollte er schon lange, aber plötzlich verspürte er eine neue Dringlichkeit. „Ich habe sofort Petra angerufen.“ Und er meldete sich noch am selben Abend für das Abnehmprogramm „XXL zu L“ an. Zwei Tage später ging es bereits los. „Wir hatten einige Teilnehmer, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben und daraufhin etwas ändern wollten.“, sagt Petra Gesthuysen Mieden, die seit nunmehr zehn Jahren Menschen dabei unterstützt, abzunehmen. Ebenfalls mit von der Partie: Ihr Mann Hans-Peter Mieden, Motivationscoach, die Fitnesstrainerin Simone Rudolph, Roswitha Ogrosky vom Vorstand der Gymnastikabteilung des TSV Meerbusch und die „Walking Instructors“ Dorit Anderson und Carmen Siegert.

Dino Krause im Jahr 2015, damals wog er 160 Kilogramm. Foto: DK

Das Programm, das sie gemeinsam entwickelt haben, ist speziell zugeschnitten auf Männer und Frauen mit starkem Übergewicht und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: „Wir sprechen mit unserem Programm die XXLer an. Es geht nicht um Body-Shaping, sondern darum, gesünder, beweglicher zu werden und die Blutwerte zu verbessern“, erklärt Simone Rudolph. Dafür setzt „XXL zu L“, auf ein „Drei-Säulen-Programm“ bestehend aus Koch-Workshops, Bewegungstraining und Motivationsunterstützung. Das Ganze mit maximal zwölf Teilnehmern pro Gruppe. „Manche Teilnehmer brauchen wirklich eine „Eins-zu-Eins-Betreuung“, erzählt Gesthuysen Mieden. Besonders der Sport ist für viele ein Problem: „Mit der Masse trauen sich viele nicht, in Sportvereine zu gehen. Die Hemmschwelle ist sehr hoch“, weiß die 56-Jährige. Die kleine Gruppe garantiert, dass sich jeder sicher fühlt. Im Koch-Workshop zeigt die Ernährungsberaterin einmal wöchentlich schnelle, leckere und kalorienarme Gerichte. „Nicht wenig, sondern clever essen“ lautet der Leitspruch. Und wenn die Moral während des elf-monatigen Programms mal nachlässt, hilft Kommunikations- und Teamtrainer Hans-Peter Mieden.

Dino Krause nach dem Kursus, in dem er 60 Kilo abgenommen hat. Foto: RP/Anna Steinhaus

Das Konzept des Kurses ist wohlüberlegt. „Ich war schon lange als Ernährungsberaterin tätig und wollte immer schon ein Programm speziell für stark übergewichtige Menschen entwickeln“, erzählt Gesthuysen Mieden. Über ihre Tochter sei dann der Kontakt zum TSV zustande gekommen. Diese schrieb ihre Bachelorarbeit beim Meerbuscher Sportverein. „Es dauerte keine drei Stunden und schon hatten wir die drei Säulen“, erzählt Roswitha Ogrosky aus dem Vorstand der Gymnastikabteilung. Als TSV-Gymnastiktrainerin Simone Rudolph von dem Programm erfuhr, war sie sofort Feuer und Flamme: „Ich fand die Idee ganz toll“, so Rudolph. Zwei Walking-Trainerinnen komplettierten schließlich das Team. Das war vor über zehn Jahren – Zeit, Bilanz zu ziehen. Wie viele Tonnen ihre Teilnehmer in all den Jahren schon abgenommen haben, wissen alle nicht so genau. „Puh, auf jeden Fall sehr, sehr viele“, überlegt Rudolph. „So durchschnittlich verliert jeder Teilnehmer etwa 20 Kilogramm.“ Fünf Teilnehmer seien in all den Jahren wiedergekommen, weil es langfristig mit der Umstellung des Lebenswandels nicht geklappt habe. Auch dass jemand nicht abnehme, kann vorkommen. „Wir drehen schließlich nicht die Knöpfe“, sagt Gesthuysen Mieden. Eine der Erfolgsgeschichten: Auch Walking-Trainerin Dorit Anderson war einst eine Teilnehmerin (2013), seit 2015 hilft sie anderen, ebenfalls fit zu werden. Und besonders 2017 war ein „Hammer-Jahr“, erinnern sich alle. Das war auch das Jahr, als Dino Krause am Programm teilnahm. 60 Kilogramm hat er während der elf Monate verloren, sich quasi halbiert.

Info Nächste Woche beginnt der neue Kurs Ablauf Am Mittwoch, 23. Januar, können Interessierte zum Infotreffen um 19.30 Uhr in die Alte Schule in Bösinghoven kommen. Im Anschluss findet die Anmeldung statt. Am Dienstag, 29. Januar, ist das erste Treffen zum Kennenlernen. Dann beginnt das wöchentliche Programm: montags ist Walking-Training, dienstags der Kochworkshop und mittwochs Fitnesstraining. Das Programm dauert elf Monate und kostet pro Monat 60 Euro plus der Jahresbetrag für die TSV-Mitgliedschaft von 114 Euro (entspricht 9,50 Euro monatlich). Kooperation mit TSV Wer zu den Sport-Terminen keine Zeit hat, kann auch an anderen Kursen des TSV teilnehmen – auch speziell für Übergewichtige. Simone Rudolph: „Ziel ist es die Teilnehmer langfristig im Sport zu integrieren.“