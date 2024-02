Aufnahmestopp in Meridias-Altenheimen Prüfer stellen Mängel in Meerbuscher Pflegeheim fest

Meerbusch · Nach einer unangekündigten Kontrolle in der vergangenen Woche gilt für die beiden Meridias-Altenheime in Strümp ein Aufnahmestopp. Den haben Medizinischer Dienst und Heimaufsicht verhängt. Die Häuser sollen nun ihre Pflegeprobleme in den Griff bekommen.

07.02.2024 , 11:41 Uhr

Einige Bewohner in den beiden Häusern in Strümp sind nicht korrekt gepflegt worden, hat der Medizinische Dienst festgestellt (Symbolbild). Foto: dpa/Angelika Warmuth