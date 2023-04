Gemeinde St. Mauritius und Heilig Geist Doppelpunkt ist Pfarrbrief des Jahres

Der prämierte Pfarrbrief aber punktet auch mit seinem Erscheinungsbild. Die Zeiger auf dem Wecker der Vorderseite zeigen deutlich, es ist „fünf vor zwölf“. Das dunkle Äußere der ersten Pfarrbrief-Hälfte geht langsam in helle Töne über. Damit begleitet die Farbgestellung visuell den Spannungsbogen der redaktionellen Beiträge. Den Inhalt der einzelnen Texte auf 32 Seiten fassen Claudia Gross und Ingrid Mielke so zusammen: „Wir wollen zeigen, dass wir Kirche anders leben – bunt und lebendig geht es bei uns zu.“ Das klar gegliederte und hochwertige Erscheinen des „Doppelpunkt“ spielte bei der Preisverleihung auch eine Rolle. So heißt es seitens der Jury: „Auch visuell folgt die Gestaltung des Magazins einem klaren Konzept. Die an sich schweren und bedrückenden Themen sind ausgesprochen gut bebildert.“ Die Anerkennung in der Gemeinde und auch in den sozialen Netzwerken ist sehr hoch. Als äußeres Zeichen dieses ersten Preises wurde ein lilafarbener Award übergeben. Das Siegel „Pfarrbrief des Jahres“ darf zwölf Monate lang genutzt werden. Zum Gewinn gehört auch ein Gewinner-Dinner. Gemeindereferentin Ingrid Mielke, die von Beginn an der Redaktion angehört, erklärt: „Wir wollen mit unserem Pfarrbrief auch katholische Familien erreichen, die nicht mehr in die Kirche gehen. Sie sollen sehen, dass man sich kritisch auseinandersetzen darf und auch die Möglichkeit zur Meinungsbildung besteht.“ In dem unter „Alles umsonst“ erschienenen Text von Pfarrer Michael Berning fordert er seine Gemeinde auf: „Lassen Sie uns diese Kirche fortführen und entwickeln - eine menschliche Kirche der Basis.“