Serie Leben im Lockdown : Ein Corona-Gästezimmer auf der Lanker Terrasse

Petra Breuer in ihrem Wintergarten mit Wärmestrahler. Foto: Anke Kronemeyer

Lank-Latum Die ehemalige Boutique-Besitzerin Petra Breuer hat draußen einen kleinen Wintergarten gebaut. Dort empfängt sie manchmal eine Freundin.

Seit 2017 lebt Petra Breuer wieder in dem Haus ihrer Familie, in dem sie im Alter von zwölf bis 18 schon mal gewohnt hat: an einer kleinen Wohnstraße in Lank-Latum. Hier fühlt sie sich wohl, geht fast jeden Tag ihre 10.000 Schritte walken, im Ort einkaufen oder verbringt den Sommer auf ihrem gepachteten Steg am Bö-See. Den anstrengenden Alltag als Boutique-Besitzerin in der Düsseldorfer Carlstadt hat sie hinter sich gelassen. Und jetzt Corona – wie geht sie damit um? Welchen Einfluss hat die Pandemie auf ihren Alltag?

Was vermissen Sie am meisten?

Petra Breuer Mit Freunden an einem großen Tisch sitzen, essen, trinken, reden, lachen, generell das Kochen für andere. Und einfach mal jemanden in den Arm nehmen – das fehlt mir wirklich.

Gibt es trotzdem etwas Positives in der Situation?

Breuer Ich finde, es herrscht mehr Ruhe überall, es ist weniger Verkehr, die Hektik hat nachgelassen, es gibt weniger Ablenkung. Somit sind auch die Zeiträuber irgendwie verschwunden, sodass man sich intensiver um das kümmern kann, was man gerade vorhat. Ich führe jetzt gern längere Telefonate zum Beispiel.

Worauf freuen Sie sich wieder?

Breuer Ganz profan: Einfach mal mit Freunden draußen auf dem Marktplatz in Lank-Latum sitzen und ein Glas Wein trinken.

Wenn Sie etwas kritisieren möchten, was wäre das?

Breuer Ich finde es unnötig, dass in einem so kleinen Stadtteil wie Lank Begegnungsmöglichkeiten auch für Ältere wie die Außengastronomie in unserem kleinen Ortszentrum schließen mussten. Was ist denn so schlimm daran, wenn draußen mit Abstand ein paar Leute sitzen würden, die einfach nur ein bisschen plaudern, wieder nach Hause gehen und sich auf den nächsten Tag freuen? Im Supermarkt sind die Leute oft dichter beieinander als das dort wäre. Ich denke, dass es kreative Lösungen geben könnte, dass man sich trotzdem begegnen könnte.

Treffen Sie sich denn mit anderen?