13. Sonnenblumensonntag in Büderich : Sonnenblumen am verregneten Sonntag

Während der immer wiederkehrenden heftigen Regenschauer blieben die Tische vor der Bühne leer. Foto: Regina Goldlücke

Immer wieder gab es beim 13. Sonnenblumensonntag in Büderich kräftige Regenschauer und Wind. Die Veranstalter ziehen trotzdem ein positives Fazit und kündigen an: „Am 27. September 2020 sind wir wieder hier!“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Goldlücke und Verena Bretz

Der am meisten gehörte Stoßseufzer galt dem Wetter: „Ach, wenn es doch so schön wäre wie sonst immer am Sonnenblumensonntag!“ In über zehn Jahren hat sie zuverlässig gestrahlt, doch diesmal verweigerte die Sonne ihren Dienst. Schlimmer noch: Kurz nach 13 Uhr begann es zu regnen, und zwar heftig. Aber wenigstens die Sonnenblumen, die sich entlang der Büdericher Dorfstraße und auf dem Dr. Franz-Schütz-Platz in üppiger Pracht verteilten, leuchteten unverdrossen auf. Und auch die Flanierer ließen sich die Laune nicht verderben. Zumal Petrus später am Nachmittag ein Einsehen hatte und das Nass von oben stoppte.

Fröhliche Oktoberfeststimmung verbreiteten in der Parfümerie Becker die Mitarbeiterinnen Nalan, Bianca, Nuscha und Shirin (v.l.). Foto: Regina Goldlücke

Bis dahin konnte man sich mit Spezialitäten trösten, die es aus aller Herren Länder und in jeglicher Geschmacksrichtung zu verkosten gab. An Ständen mit französischen und bayerischen Delikatessen, Elsässer Flammkuchen, Käse und Schokoladigem bei Big Brownie. Mallek‘s Gourmetträume aus Herne bot Früchtebrot und sizilianisches Gebäck an: „Wir sind schon zum vierten Mal da, die Leute aus Meerbusch sind total entspannt, das mögen wir.“ Die dampfende Riesenpfanne mit Rosmarin-Kartoffeln und der Grill mit Curry- und Bratwürsten machten an der Metzgerei Ludwig Appetit. Zwischen all den Ständen mit süßen und deftigen Leckereien warben Mode und Dekoartikel um Aufmerksamkeit.

Florian Conzen vom Le Bistrot: Aus der Rotisserie servierte er Entrecôte und Wild aus eigener Jagd. Foto: Regina Goldlücke

Darunter Kirsten Kappius, die ihr Geschäft „Meer-Lebensstil“ erst kürzlich eröffnet hat. „Anfangs fragten alle nach meiner Vorgängerin Camilla“, erzählt sie. „Aber dann gewöhnten sie sich schnell an die Mischung in meinem Concept Store.“ Dort gibt es Wohnaccessoires, Kleidung, Geschenke und Lederhandtaschen, die Kirsten Kappius designt hat. „Natürlich bin ich dabei, wenn so ein Ereignis ansteht“, sagt sie.

Andrea und Christian Rummel von Leo‘s Weinbar waren erstmals dabei. Foto: Regina Goldlücke

Gleiches versichert Florian Conzen. Auch für das Le Bistrot, das er mit Tobias Ludowigs betreibt, war der Sonnenblumensonntag eine Premiere. Aus der Rotisserie servierte er Entrecôte und Wild aus eigener Jagd. „Ein Fest wie dieses darf man nicht auslassen“, meinte er, „es fördert die Gemeinschaft.“ Zum ersten Mal vertreten war auch Leo‘s Weinbar vom Deutschen Eck. Das Zeltdach von Christian und Andrea Rummel bot einen sicheren Regenschutz, zudem hoben süffige Weine in geselliger Enge die Laune. Erst Recht, wenn ein Rosé „Die Leichtigkeit des Seins“ heißt.

E-Mobilität mit Dana Frey und Michael Reschke (r.), Gast Peter Nellessen. Foto: ena

Trocken war es im Bettenfachgeschäft von Treutlein, wo Dorothee Kesting und Michael Lossmann Crémant und Häppchen bereit hielten. Gegenüber versprühten die hübschen Dirndl-Mädchen in der Parfümerie Becker ihren Charme und verteilten Lebkuchen-Herzen. In der stillen Oase des Alten Küsterhauses schufen Kinder unter Anleitung von Isabelle von Rundstedt kleine Kunstwerke – mit der Sonnenblume als Grundmotiv. Am Stand des Freundeskreises der Städtepartnerschaft Meerbusch-Shijonawate präsentierte sich erstmals der Verein Wagokoro. Dort konnten die Besucher aufwendig gestaltete Kimonos anprobieren und bekamen eine Haarspange mit Blümchen als Geschenk. „Die Gäste waren sehr interessiert. Im nächsten Jahr möchten wir gerne wiederkommen“, kündigte Veronika Nagata an. Ebenfalls eine Premiere: Die Stadtwerke Meerbusch und die Stadt Meerbusch veranstalteten gemeinsam parallel zum Sonnenblumensonntag ihren E-Mobilitätstag. „Die Neugier in Sachen E-Mobilität ist bei den Meerbuschern sehr groß“, sagte Dana Frey, Abteilungsleiterin Umwelt und Klimaschutz bei der Stadt. Der Standort auf dem Dr. Franz-Schütz-Platz unmittelbar hinter der Bühne, an dem sich die Stadt mit einem E-Lastenbike und zwei E-Fahrzeugen präsentierte, sei jedoch nicht optimal gewesen.

Kimono-Anprobe mit Naoko Kutschmann, Yuko Costrau, Veronika Nagata, Yuri Corciulo und Ayako Arita (v.l.) vom Verein Wagokoro. Foto: ena