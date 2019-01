Ab Montag kostet eine Stunde einen Euro: Meerbuscher ärgern sich über neue Parkgebühren

Montag werden alle Parkautomaten in Büderich „enthüllt“, dann kostet die Stunden einen Euro. Foto: Anna Steinhaus

Am kommenden Montag tritt auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz die neue Parkgebührenregelung in Kraft.

(ak/anst/RP) Der politische Beschluss ist schon etwas älter, aber jetzt rückt das Datum der Umsetzung immer näher: Ab dem 7. Januar kostet es, auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz zu parken. Die Stadtverwaltung hat nach eigenen Angaben mit dem Start gewartet bis die „Winterwelt“ abgebaut ist und wieder geregelter Parkbetrieb herrscht. Und schon entbrennt erneut eine Diskussion über Sinn oder Unsinn dieser Parkgebühren. Vor allem in den sozialen Netzwerken tauschen sich auch nach unserer Berichterstattung von Donnerstag Kritiker und Befürworter intensiv aus. „Ich fahre woanders hin zum Einkaufen. Tschüss Büderich“, kommentierte eine Facebook-Nutzerin. Auch IHK-Geschäftsführer Jürgen Steinmetz bezieht noch einmal im Netz Stellung: „Das schwächt den Handel und die Gastronomie“. Eine andere Nutzerin findet die Reaktionen eher verwunderlich. Schließlich sei es ja nichts Neues, dass für das Parken bezahlt werden muss. Aber auch das Dauerparkticket ohne Parkplatzgarantie steht in der Kritik.

In den ersten beiden Wochen wird das Ordnungsamt Hinweiskarten an die parkenden Autos stecken, die auf die neue Parkgebühr hinweisen. „Knöllchen“ soll es in der „Eingewöhnungsphase“ nicht geben.