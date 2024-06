Engagement in Meerbusch Große Auswahl für kleines Geld

Meerbusch · In Strümp können Besucher des „Pappkartons“ selbst Markenklamotten für wenige Euro erstehen. Fast 40 Ehrenamtliche sind in der Begegnungsstätte der Diakonie tätig und bieten Geflüchteten unter anderem kostenlosen Deutschunterricht an.

18.06.2024 , 15:45 Uhr

Claudia Bartling und Jutta Rosener unterstützen seit 2015 die Kleiderkammer im „Pappkarton“. Foto: RP/Susanne Genath/Susanne Genath