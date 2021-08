Senioren in Meerbusch : Eine starke Stimme für die Senioren

Oswald Hepner ist Vorsitzender des Seniorenbeirats der Stadt Meerbusch. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Meerbusch Oswald Hepner ist Mitte Juni zum Vorsitzenden des Meerbuscher Seniorenbeirats gewählt worden. Der 76-Jährige will die Teilhabe der älteren Menschen am kommunalen Leben verbessern. Er selbst lebt gerne in Meerbusch.