Gottesdienste in Meerbusch : Das planen die Kirchen zu Ostern

Der Ostergarten vor der Christuskirche in Büderich wird täglich ergänzt und erzählt Kindern die Ostergeschichte. Foto: ena

Meerbusch Trotz Corona ist das Angebot vielfältig. Einige Gemeinden bieten Präsenzgottesdienste an. Es gibt aber auch Onlineformate und Aktionen wie den Ostergarten für Kinder und ein Abendmahl zum Mitnehmen.

Von Verena Bretz und Dominik Schneider

Ostern findet auch in diesem Jahr wieder unter besonderen Bedingungen statt. Die dritte Welle der Corona-Pandemie hat die Kirchen in Meerbusch gezwungen, kreativ zu werden. Anfang vergangener Woche hatten die Minister der Länder die Glaubensgemeinschaften darum gebeten, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten, und damit eine bundesweite Debatte ausgelöst. Inzwischen haben sich die Verantwortlichen in den Kirchengemeinden entschieden und ein Programm für ihr mittlerweile zweites Osterfest im Corona-Modus entwickelt. In Meerbusch wird es während der Osterfeiertage folgende religiösen Angebote geben:

Evangelische Gemeinde Lank

In Lank will die protestantische Gemeinde nicht auf Präsenzgottesdienste zu Ostern verzichten, die Gläubigen jedoch auf verschiedene Feiern verteilen. Gründonnerstag um 19 Uhr sowie Karfreitag und Ostersonntag um jeweils 9.30 und 11 Uhr wird in der Versöhnungskirche gefeiert, in der Kreuzkirche an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag, ebenfalls um 9.30 und 11 Uhr. Die Gottesdienste in der Kreuzkirche am Ostersonntag richten sich an Familien und beginnen mit einem Stück über zwei Raupen, die von einem Schmetterling eine hoffnungsvolle Botschaft erhalten. Die große Zahl der Gottesdienste soll die Besucherzahlen niedrig halten, sodass Abstand eingehalten werden kann. Bereits in den vergangenen Monaten hat die Gemeinde ihr Hygienekonzept erprobt, die Beteiligten sind sich daher sicher, kein unnötiges Risiko einzugehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Evangelische Gemeinde Osterath Anders als in Lank sind die räumlichen Gegebenheiten in Osterath nicht ausreichend, um Präsenzgottesdienste ohne Risiko abzuhalten. Die Pfarrerinnen Birgit Schniewind und Maria Pfirrmann haben sich gemeinsam mit ihrem Team daher ein alternatives Angebot überlegt. Gründonnerstag wird es um 19 Uhr einen Live-Gottesdienst mit Abendmahl über die Konferenzplattform Zoom geben. Jeder Teilnehmer hat dabei selbst Brot, Kerzen sowie Wein oder Saft vor sich. Eine Anmeldung ist bis 1. April, 12 Uhr, per Mail an gruendonnerstag@ev-kirche-osterath.de möglich. Am Karfreitag gibt es zwischen 10 und 18 Uhr einen ökumenischen Jugendkreuzweg rund um die Kirche, der individuell begangen werden kann. An neun Stationen können Codes mit dem Smartphone gescannt werden, die dann jeweils zu einem geistlichen Impuls führen. Alternativ dazu kann auf der Homepage ein Karfreitagsspaziergang mit Lesung der Passionsgeschichte heruntergeladen werden. In der Osternacht sowie am Ostersonntag wird es zudem digitale Gottesdienste geben, die über den Youtube-Kanal der Evangelischen Gemeinde Osterath angehört werden können. „Die Youtube-Gottesdienste werden gut angenommen, dort sind teilweise mehr Menschen als in der Kirche“, sagt Pfarrerin Birgit Schniewind. Sie selbst habe „Feuer gefangen“ für die Arbeit mit den Videogottesdiensten und will diese – natürlich parallel zum üblichen Angebot – auch nach Ende der Pandemie beibehalten. Außerdem wird es Ostertüten für Kinder und Familien in der Gemeinde geben, die vor Ort abgeholt werden können.

Evangelische Gemeinde Büderich „Wir haben uns mit der Entscheidung sehr schwer getan, aber letztlich waren wir uns einig, dass wir wegen der pandemischen Lage auf Präsenzangebote verzichten“, sagen Pfarrerin Susanne Pundt-Forst und Pfarrer Wilfried Pahlke. Statt Gottesdiensten gibt es nun kurze Gebete vor der Kirche, „nicht länger als zehn Minuten“, so Pundt-Forst. In der Osternacht und am Ostersonntag können die Gläubigen außerdem kleine Kerzen an der großen Osterkerze anzünden. Alternativ zum großen Familiengottesdienst gibt es rund 150 Ostertüten für die Kinder. Darin enthalten sind etwa ein Osterei und Osterschmuck, außerdem ein Brief von Puppe Lisa zur Geschichte der Auferstehung. Die Tüten werden am Gründonnerstag zwischen 14 und 16 Uhr auf der Piazza vor der Bethlehemkirche verteilt. Ebenfalls am Gründonnerstag, um 18 Uhr, wird dort das Abendmahl zum Mitnehmen ausgegeben. Rund 50 Stoffsäckchen wurden dafür gepackt, darin enthalten sind ein 0,1 Liter-Fläschchen Rotwein, einige Oblaten, ein Gebet und die Einsetzungsworte zum Abendmahl. Vor der Christuskirche wächst noch bis Ostersonntag der Ostergarten für Kinder. Jeden Tag wird der Garten weiter vervollständigt, bis schließlich die komplette Ostergeschichte zu sehen ist. Zum Mitnehmen gibt es Ausmalbilder oder Backrezepte.

Katholische Kirchengemeinde Hildegundis von Meer

Die Ostergottesdienste in den Kirchen St. Stephanus in Lank und St. Nikolaus in Osterath finden wie geplant statt. Allerdings müssen die Besucher sich vorher im Pfarrbüro anmelden (02150 2298 und 02159 2250). Die Pfarrei hat ein umfassendes Hygienekonzept erstellt und dafür eigens einen Hygieneausschuss gegründet. Die Verantwortlichen schränken jedoch ein: „Wegen der nahezu täglich neuen Informationen und Entwicklungen behält sich der Ausschuss vor, bei einer Verschärfung der Situation vor Ort die Entscheidung für Präsenzgottesdienste noch einmal zu prüfen.“

