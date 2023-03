Freizeit für Kinder und Jugendliche Osterferien auf dem Abenteuerspielplatz

Weiter geht es kurz vor Ostern, am Donnerstag, 6. April. Beim Osterhasen-Backen kann jeder etwas Leckers für das Fest selbst herstellen. Künstlerisch aktiv werden die Kinder beim Acylic Pouring am 11. April, und am 12. April gibt es die Abenteuerspielplatz-Olympiade mit verschiedenen Spielen, Aktionen und Rätseln. Ebenfalls auf dem Programm steht ein Ausflug zur Arche Noah (13. April) sowie ein gemeinsames Lagerfeuer am 3. und 14. April.