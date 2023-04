Gottesdienste zu Ostern 2023 Osterfeierlichkeiten in den Kirchen

Evangelische Kirchengemeinden Am Gründonnerstag, 6. April, feiern die Christen um 19 Uhr in Büderich (Bethlehemkirche) mit Pfarrerin Susanne Pundt-Forst und in Osterath mit Pfarrerin Birgit Schniewind. In der Versöhnungskirche in Lank ist um 19 Uhr Gottesdienst. Karfreitag. 7. April, feiert Pfarrer Wilfried Pahlke um 10 Uhr das Abendmahl in der evangelischen Kirche in Osterath und um 15 Uhr lädt er zu einer Stunde unter dem Kreuz in die Christuskirche ein. In der Versöhnungskirche und in der Kreuzkirche wird um 10 Uhr das Abendmahl gefeiert. Am Ostersamstag, 8. April, ist um 15.30 Uhr ein Familiengottesdienst im Meererbusch (Andachtsstätte Friedwald). Um 22 Uhr wird die Osternacht in Osterath mit Pfarrer Torsten Möller gefeiert. In der Chrsituskirche feiert Wilfried Pahlke um 23 Uhr die Osternacht. Am Ostersonntag, 9. April, findet in der Kreuzkirche ein Familiengottesdienst statt und um 9.30 Uhr ist ein Gottesdienst in der Kapelle des Osterather Friedhofs und um 11 Uhr ein Gottesdienst in Büderich in der Bethlehemkirche. Um 10 Uhr sind die Gläubigen in die Versöhnungskirche eingeladen. Am Montag, 10. April, findet ein Singgottesdienst in der Kreuzkirche um 10 Uhr statt.