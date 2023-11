Haustiere in Meerbusch Katzentraining braucht viel Geduld

Von wegen, Katzen kann man nicht erziehen und Katzen gehorchen nicht aufs Wort. Der Mensch ist für die Hauskatze lediglich Personal, was die Futterdose öffnet. Mit all diesen Vorurteilen räumt Katzensitterin Desiree Hunolt aus Osterath schnell auf. Sie hat selber drei Katzen: die beiden Kater Rocky und Charly und die schüchterne Katze Marcie. Die drei sind aus einem Wurf und somit alle vier Jahre alt. Ihre Dachgeschosswohnung haben sie und ihr Mann so eingerichtet, dass sich die drei Stubentiger wohlfühlen: Katzengras steht bereit, chipgesicherte Futterstellen – damit keine Katze „fremdfuttert“ – und die große Dachterrasse ist so gesichert, dass die Katzen auch einen großen Auslauf an der frischen Luft haben.