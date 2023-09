Weihnachtssterne in Meerbusch Osterather Werbering sucht Sponsoren für Weihnachtslichter

Beim Kauf der Weihnachtsbeleuchtung werde auf Nachhaltigkeit geachtet. „Zum einen werden wir natürlich LED-Birnen verwenden, die hoffentlich viele Jahre halten werden“, erklärt Tiggelkamp. Das Betreiben der Sterne werde nur geringfügig Energie verbrauchen. „Die Stadtwerke werden die Nutzung an die Straßenlaternen koppeln, so dass die Beleuchtung nur in den Abendstunden an sein wird.“ Am zweiten Advent – am Sonntag, 10. Dezember, – wird der W.I.R. rund um den Kirchplatz die nächste Auflage des Osterather Nikolausmarktes ausrichten.