Aktionstag in Meerbusch OTV rückt Missbrauchsprävention stärker in den Fokus

Der Osterather TV rückt das Thema Kinder- und Jugendschutz noch stärker in den Fokus. Dazu hat der mit knapp 2400 Mitgliedern größte Breitensportverein in Meerbusch ein Team von fünf engagierten Personen gebildet, das sich intensiv mit allen Fragestellungen aus diesem Bereich befasst. Maria Basels, stellvertretende Abteilungsleiterin Turnen, Kinderturntrainerin Barbara Drießen, der frühere Volleyball-Abteilungsleiter Michael Gribs sowie die beiden Jugendtrainerinnen Sophie Wittstock und Leonie Genske gehören dieser Gruppe an. „Im Vordergrund ihrer ehrenamtlichen Arbeit steht die Prävention, also Aufklärungsarbeit und Schulungen, um jeder Form von Gewalt, insbesondere sexualisierter Gewalt, im Sport, aber auch generell in der Gesellschaft vorzubeugen“, erklärt der OTV-Vorsitzende Peter Dietz.