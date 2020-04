Secondhand-Laden : „Ratz & Rübe“ beliefert mit Ware und spendet den Erlös

Osterath Der augenblickliche Shutdown macht erfinderisch. „Wir verkaufen durch die Fensterscheibe“, sagen Stephanie Bode und Iris Sternemann. So vermeiden sie Kontakte und können trotzdem ihre Kunden bedienen.

Vor knapp 14 Jahren sind die beiden Osteratherinnen in einer Garage mit einem Secondhandmarkt für Kinderkleidung und -zubehör gestartet. Sie hatten sich über ihre Kinder in der Kita kennengelernt und wussten, was gefragt ist. Schnell wuchs das ausschließlich ehrenamtlich betriebene Projekt und aus Platzmangel wurde der Verkauf unter dem Namen „Ratz & Rübe“ in ein kleines Ladenlokal im Mühlenfeld 51 in den „Oliven-Arkaden“ verlegt. Geblieben ist der Ansatz, die Erlöse an wohltätige Institutionen oder Zwecke spenden. Beim Start 2007 sagten Stephanie Bode und Iris Sternemann: „Wir machen das aus ‚Spaß an der Freud‘.“ Und so ist es geblieben.