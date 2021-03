Verstöße in Meerbusch : Ordnungsamt mit Corona-Kontrollen vor den Schulen

Meerbusch Anwohner hatten sich beschwert, dass ältere Schüler beim Verlassen des Schulgeländes gegen geltende Auflagen verstoßen. Mitarbeiter des Ordnungsamt zeigen nun verstärkt Präsenz an den weiterführenden Schulen in Meerbusch.

(RP) Mitarbeiter des Meerbuscher Ordnungsamts haben in den vergangenen Tagen kontrolliert, ob Schüler auch außerhalb des Schulgeländes die geltenden Corona-Regeln einhalten. Hintergrund: Zuletzt hat das Meerbuscher Ordnungsamt vermehrt Beschwerden von Anwohnern erhalten, weil Schülerinnen und Schüler nach Verlassen der Schule die Regeln missachteten. „Häufige Verstöße waren dabei größere Menschenansammlungen. Auch das Einhalten von Abständen und das Tragen einer Mund-Nasen-Maske wurde oft missachtet. Wir haben im Gespräch auf die geltenden Regelungen hingewiesen“, berichtet Arnd Römmler, Leiter des Ordnungsamts der Stadt Meerbusch. Auch in den kommenden Tagen werden die Ordnungskräfte an den weiterführenden Schulen Präsenz zeigen und bei wiederholten Verstößen auch Bußgelder verhängen. Die Lehrer können die Einhaltung der Corona-Regeln nur innerhalb des Schulgeländes kontrollieren. Einige Schüler – hauptsächlich der höheren Stufen – hatten dies offenbar vermehrt zum Anlass genommen, ihre Pausenzeiten in größeren Gruppen vor der Schule zu verbringen.