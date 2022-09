Offene Ateliers in Meerbusch : Zu Gast, wo die Kunst entsteht

Lothar Taube öffnet am Wochenende sein Atelier an der Hermann-Unger-Allee. Foto: RP/Taube

Meerbusch Am Wochenende laden Meerbuschs Künstler Kulturfreunde in ihre Ateliers ein. In Büderich, Strümp, Osterath und Ossum gibt es dann verschiedene Werke zu sehen, über die man sich auch mit den Künstlern austauschen kann.

Im Zwei-Jahres-Rhythmus ruft die Kulturverwaltung der Stadt Meerbusch Künstler auf, die Türen ihrer Ateliers zu öffnen. Das gibt Interessierten die Gelegenheit, die neuesten Werke zu begutachten, mit den Kunstschaffenden zu fachsimpeln und Einblick in ihre Arbeit und den Lebensalltag zu bekommen. In diesem Jahr nehmen elf Künstlerinnen und Künstler in neun Ateliers teil.

Damit haben Atelier-Besucher am Samstag und Sonntag Gelegenheit, Information aus erster Hand zu erhalten. Dazu bietet sich eine eigens zusammengestellte Rundreise durch die Stadt an. Wer in Büderich starten möchte, kann Birte Wienands in ihrem Atelier besuchen. Dort zeigt sie neue Mixed-Media-Arbeiten. Bei H. Dieter Golibrzuch gibt es unter anderem auf Leinwand mit Acryl und Lack erstellte Arbeiten zu sehen – aufgeteilt auf sieben Tafeln zum Thema „Der Blaue Planet“. Er präsentiert außerdem eine Vielfalt an Arbeiten in unterschiedlichen Formaten und freut sich auf den Austausch mit den Besuchern. Und unweit des Dr.-Franz-Schütz-Platzes öffnet Lothar Taube sein Atelier. Er arbeitet an neuen Tusche-Zeichnungen zu den Themen Musik, Düsseldorf und Meerbusch: „Zum Thema ‚Zukunft‘ aus dem Blick eines Kindes habe ich jeweils sechs Blätter nebeneinandergelegt, um eine weite Strecke zu symbolisieren.“

Info Besuch in den Werkstätten der Künstler Teilnehmer An diesen Adressen empfangen die Künstler in Büderich, Strümp, Osterath und Ossum ihre Besucher: Birthe Wienands, Marienburger Straße 11 H. Dieter Golibrzuch, Düsseldorfer Straße 31 Lothar Taube, Hermann-Unger-Allee 68 Erika Danes, Strümper Straße 17 Marlies Blauth, Rudolf-Diesel-Straße 5B Markus Hoffmann, Meerbuscher Straße 11 Michaela Kura, Zur alten Burg 1 Rita Baumeister, Auf der Gath 26 – nur am Sonntag geöffnet Thorsten Klein, Ossum 11 Termin Falls nicht anders angegeben öffnen die Ateliers am Samstag von 15-19 Uhr sowie am Sonntag 11-17 Uhr ihre Türen für Kunstfreunde.

Wer weiter nach Strümp unterwegs ist, sollte bei Michaela Kura einen Zwischenstopp einlegen. Neben Zeichnungen und Malerei arbeitet sie an Fotosynthesen. Das sind Fotocollagen mit Textfragmenten. Zudem können der Gewinnerbeitrag zum Citylight-Wettbewerb sowie ihre Arbeit zum MEERkunst-Skulpturenwettbewerb 2020 begutachtet werden: „Ich werde auch eine kreative Mitmachaktion anbieten.“Viel zu sehen – allerdings nur am Sonntag – gibt es im Atelier von Rita Baumeister, die die Künstlerinnen Blanche Nohr und Anna Zubak zu Gast hat.

In Osterath lädt Erika Danes in diesem Jahr in das Fachgeschäft Elektro Schramm ein. Dort im Showroom zeigt die Künstlerin seit dem Sommer einen Querschnitt ihrer fotografischen Arbeiten, die vielfach die Heimat als Motiv haben. Wie sie diese Orte aufspürt, können die Besucher im Gespräch erfahren. Marlies Blauth erklärt ebenfalls gern, wie die einzelnen Arbeiten entstehen. Malerei, Zeichnung, experimentelle Techniken sind ebenso zu sehen, wie zahlreiche Miniaturen zu unterschiedlichen thematischen Kategorien wie Landschaft, Menschenbilder, abstrakte Arbeiten und auch einige florale Ornamente.