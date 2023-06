Nachhaltiges Leben in Meerbusch Der Ökomarkt als Impulsgeber

An rund 70 Ständen bummelten die Besucher vorbei. Da gab es Bürsten und Pesto, Strohhüte und Liköre, Schmuck und Selbstgenähtes für Babys, dazu eine Glücksaufladestation. Silja Reuber bot handgemachte Textilien „für deinen Zero Waste Alltag“ an. Aus gebrauchten Tischdecken, Hemden und Handtücher hat sie Slipeinlagen, Kühlkissen und Abschmink-Pads genäht, die wiederverwendbar sind. Durch kreatives Upcycling kann so Abfall vermieden werden. Auch Gaby Mock aus Strümp hat sich dem Upcycling verschrieben, was auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen ist. Sie verwendet alte Fahrradschläuche, schneidet sie in Stücke, kombiniert sie mit Perlen aus Keramik, Ton und Glas. Daraus entstehen schicke Schmuckstücke: Ketten, Schlüsselanhänger und Armbänder. Und erst auf den zweiten Blick erkennt man, um welches Material es sich handelt.