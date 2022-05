Meerbusch : Der Ökomarkt soll zum Publikumsmagneten werden

Blick auf den letzten Ökomarkt, der 2019 in Lank stattfand. Nach der Corona-Pause erwarten die Veranstalter tausende Besucher. Foto: RP/Anke Kronemeyer

Meerbusch Am 22. Mai geht das beliebte Event in Lank-Latum nach zweijähriger coronabedingter Pause erstmals wieder an den Start. Der Termin lockt Menschen aus unterschiedlichen Regionen an.

Von Jörg Janssen

(jj) Seit fast drei Jahrzehnten gehört der Öko-Markt zu den Höhepunkten im städtischen Veranstaltungskalender. Ein Termin, der Menschen aus unterschiedlichen Regionen nach Meerbusch lockt. Nach 27 Märkten hatte es in den vergangenen beiden Pandemie-Jahren eine Zwangspause gegeben – so wie in vielen anderen Lebensbereichen auch.

Doch am kommenden Sonntag wird von 10 bis 17 Uhr die gesamte Fußgängerzone in Lank-Latum wieder unter dem Motto „regional, fair, nachhaltig und sozial“ stehen. Zum 28. Mal richtet der Naturschutzbund Meerbusch (NABU) in Zusammenarbeit mit der Stadt den beliebten Treffpunkt aus. NABU-Vorsitzender Wolf Meyer-Ricks, seit der Premiere ehrenamtlicher Organisator des Öko-Marktes, ist guter Dinge, dass das Event erneut ein Publikumserfolg wird. „Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Erhalt der Artenvielfalt und die ökologisch schonende Lebensmittel-Erzeugung waren noch nie so aktuell wie heute“, sagt der Lank-Latumer, der sich als Sachverständiger für Garten- und Landschaftsbau und als Baumgutachter auch beruflich intensiv mit Naturthemen beschäftigt.

„Wir gehen mit Volldampf ans Werk, damit der Öko-Markt wieder so erfolgreich wird wie vor der Corona-Pandemie“, sagt Meyer-Ricks. Mit rund 80 Ständen geht der Markt in diesem Jahr an den Start: Von Aloe-Vera-Produkten über Kunsthandwerk bis zu Wein vom Bio-Winzer reicht die Angebotspalette. „Mit der Firma ‚Glasbote‘ haben wir auch einen neuen Aussteller gewinnen können, der Lebensmittel im Mehrwegglas nach Hause liefert – ein interessantes Konzept“, meint der Nabu-Vorsitzende.

Auch die Stadtverwaltung Meerbusch ist als Mitveranstalter des Ökomarktes mit einem eigenen Angebot vertreten. Der städtische Servicebereich Grünflächen verteilt Stauden und Samentüten und gibt den Marktbesuchern Tipps, wie der heimische Garten ohne großen Aufwand naturnäher und damit auch ökologisch wertvoller gestaltet werden kann. Einblicke in ihre tägliche Arbeit ermöglicht die „grüne Ausbildungskolonne“, die sich um die Spielplätze, Grünanlagen und Friedhöfe der Stadt kümmert.

Mit einem umfangreichen Informationsangebot ist zudem die Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz der Stadtverwaltung mit von der Partie. Anhand von Kartenmaterial aus der Meerbuscher Stadtklima-Analyse zeigt das Team Hitze-Hotspots im Stadtgebiet und stellt das Förderprogramm für private Dach- und Fassadenbegrünung vor, das die Stadt im Rahmen ihres Klima-Anpassungskonzeptes aufgelegt hat. Ein Novum gibt es für die Fans von Zweirädern: Erstmals wird im Rahmen der Initiative „Meerbusch radaktiv“ der neue Flyer mit praxisnahen Verhaltensregeln für den Radverkehr präsentiert.

Zur Neuauflage gehören auch die gewohnten Wiederverwertungs-Events: der Kindertrödelmarkt auf dem alten Marktplatz, der Bücherflohmarkt am Übergang zur Mühlenstraße und die Fahrradbörse bei der Volksbank, die seit Jahren beliebte Anziehungspunkte sind. Wer sein neu erstandenes Gebrauchtfahrrad bei dieser Gelegenheit gleich codieren lassen möchte, kann das direkt am Stand der Polizei Meerbusch tun.

Auf der Bühne auf dem Alten Schulhof wird Bürgermeister Christian Bommers um 14 Uhr die Kinder auszeichnen, deren selbst gemalte Bilder zur Illustration des Meerbuscher Umweltkalenders 2022 ausgewählt wurden.

Auch für Menschen, die gerne shoppen gehen, ist der Markt attraktiv. Denn die Lanker Einzelhändler haben die Gelegenheit, ihre Geschäfte zu öffnen, da der 22. Mai mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden ist.