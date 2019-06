Weitere Grillplätze geplant : Büderich bekommt einen öffentlichen Grillplatz

Der alte Grillplatz in Büderich wird wieder aufgehübscht.

(ena) An schönen Sonnentagen werfen die Meerbuscher gerne mal den Grill an. „Leider auch an Stellen, die dafür nicht geeignet sind“, sagt Michael Betsch, Bereichsleiter Baubetriebshof, Grünflächen und Friedhöfe. Deshalb gibt es seit 2018 Pläne, in den verschiedenen Ortsteilen öffentliche Grillplätze zu bauen. 5000 Euro stehen dafür zur Verfügung. Der erste Grillplatz soll nun in Büderich in der Nähe des Stadions am Eisenbrand entstehen, teilte Betsch im Bau- und Umweltausschuss mit. „Das freut mich für Büderich“, sagte Gabriele Pricken (CDU). „Wir erwarten aber, dass dann auch in den anderen Ortsteilen Grillplätze folgen.“