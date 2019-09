Ausbildung beim Osterather Betreuungsverein : 14 neue Betreuer für Meerbuscher Kids

Jürgen Eimer (5.v.l.), Vorsitzender des OBV, mit acht der 14 neuen „Auszubildenden“. Foto: ena

Die Männer und Frauen absolvieren ihre Ausbildung, das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) oder den Praxisteil ihres Studiums beim Osterather Betreuungsverein (OBV). Ihr Einsatzgebiet sind Schulen und die Kita Schatzinsel.

Mit 48 Jahren fängt Claudia Hillen nochmal von vorne an – und macht eine Ausbildung zur Erzieherin. „Vor vier Jahren habe ich in der Kita Schatzinsel in der Küche angefangen und zuvor schon immer ehrenamtlich mit Kindern gearbeitet“, erzählt sie. Irgendwann wurde ihr klar, dass sie die Arbeit, die sie so liebt, „richtig“ machen will. Nun ist sie bereits im zweiten von insgesamt drei Ausbildungsjahren ihrer Praxisintegrierten Ausbildung (PIA). „Und danach möchte ich auf jeden Fall hier in der Kita bleiben.“

Claudia Hillen ist eine von insgesamt 14 Erziehern, Studenten und FSJ-lern, die der Osterather Betreuungsverein (OBV) aktuell ausbildet. „In unserem Bereich ist gutes Personal schwer zu finden“, sagt OBV-Vorsitzender Jürgen Eimer. „Meerbusch wächst, und damit steigt auch der Betreuungsbedarf für Kleinkinder und Schüler. Deshalb hoffen wir, dass unsere Leute nach der Ausbildung auch bleiben. Wer seine Sache gut macht, kann auf jeden Fall einen Platz bei uns haben“, verspricht er schon jetzt. Die Summe von rund 210.000 Euro im Jahr, die der OBV an Personalkosten für „seine Azubis“ ausgibt, sei gut investiert.

Im aktuellen Schuljahr betreut der OBV rund 1590 Kinder an Meerbuscher Grundschulen (rund 1130 OGS-Kinder und 460 Kinder in der „Verlässlichen Grundschule“), zusätzlich 22 Kinder an der Realschule. Betreut werden die Schüler von rund 165 OBV-Mitarbeitern. Hinzu kommen in der Kita Schatzinsel sechs Gruppen mit 35 Kindern unter drei Jahren sowie 78 Kinder über drei Jahren. In einer Übergangsgruppe für die neue Kita Glückskinder, die der OBV im April öffnet, werden zusätzlich sieben Über-Dreijährige betreut. Für die Kita-Kinder sind 22 Mitarbeiter zuständig. „Wir dachten schon mehrfach, das Maximum sei erreicht, aber der Bedarf wächst ständig weiter“, sagt Jürgen Eimer.

Umso mehr freut er sich, dass der OBV auch viele Männer ausbildet. Etwa Matthias Leven, ebenfalls im zweiten Jahr seiner PIA in der Kita Schatzinsel. „Mit 18 Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, mit Kindern zu arbeiten, aber jetzt ist es perfekt“, erzählt der 35-Jährige. Sein Kollege Moritz Thiel ist im ersten Ausbildungsjahr und hat sich bereits während eines Praktikums für den Erzieherberuf entschieden. „Das andere Praktikum war im Bereich Elektromechatroniker – also ganz was anderes.“ Der 18-Jährige kann sich vorstellen, nach seiner Ausbildung das Fachabitur zu machen und Sozialpädagogik zu studieren. Leon Hilger ist 23 Jahre alt und macht seine dreijährige PI-Ausbildung an der Martinus Schule. „Vorher habe ich schon mein Freiwilliges Soziales Jahr beim OBV gemacht, und zwar an der Pastor-Jacobs-Schule“, erzählt er. Auch in diesem Jahr bietet der OBV vier Plätze für FSJ-ler an. Einen hat der Büdericher Jacek Wojcik bekommen. „Ich arbeite an der Brüder Grimm Schule“, erzählt der 18-Jährige. „Mein Beruf soll auf jeden Fall etwas mit Kindern zu tun haben“, weiß er jetzt schon. „Vielleicht werde ich auch Lehrer, mal schauen.“

Joelle Antonia Koenigs ist ebenfalls über ihr FSJ beim Osterather Betreuungsverein gelandet. Im Anschluss war sie dann die erste, die dort eine Praxisintegrierte Ausbildung begonnen hat. Im Mai steht für die 21-Jährige die Abschlussprüfung an. „Das Besondere an der PIA ist, dass die Auszubildenden drei Jahre in der Einrichtung bleiben und von Beginn an einen starken Praxisbezug haben“, erklärt Elisabeth Funke, pädagogische Leitung beim OBV.