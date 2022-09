Giftspinne auf Toilettenpapier gefunden : Nosferatu-Spinne hat Meerbusch erreicht

Osterath Die Spinne wurde auf einer Rolle Toilettenpapier entdeckt. Grundsätzlich können die Jagdspinnen auch Menschen beißen, sind aber nicht aggressiv und ihr Gift ist nicht ernstlich gefährlich. Das Tier soll nun im Aquazoo untersucht werden.

Bei der Nosferatu, wissenschaftlich Zoropsis spinimana, handelt es sich um eine Jagdspinne, sie baut keine Netze, sondern springt ihre Beute an. Diese Art stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und breitet sich in Folge der Klimaerwärmung in Richtung Norden aus. In unseren Breiten wird sie vermutlich heimisch werden. Im Spätsommer sind die in der kalten Jahreszeit geschlüpften Jungspinnen ausgewachsen und gehen auf Jagd, so, dass sie häufiger gesehen werden. Während das Habitat der Nosferatu in südlicheren Ländern Wälder sind, fühlt das Tier sich bei uns auch in Wohnungen wohl, wo es seine Eier in dunklen Ritzen ablegt und Jagd auf kleine Insekten und andere Spinnen macht. Diese werden mit einem giftigen Biss erlegt. Auch Angriffe auf Menschen sind möglich, wenn diese die Spinne reizen. Gefährlich ist das Gift allerdings nicht, die Folgen werden mit einem Bienenstich verglichen. Es können allerdings allergische Reaktionen auftreten.