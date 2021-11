Wegen Corona : Nikolausmärkte in Lank und Osterath fallen aus

Schon im vergangenen Jahr hat der Ostarather Werbering den Ortskern mit Weihnachtsbäumen geschmückt. Foto: Wir für Osterath

Lank-Latum Schweren Herzens haben die Organisatoren allen Standbetreibern abgesagt. Das aktuelle Infektionsgeschehen lasse eine sichere Durchführung nicht zu – in Osterath soll es aber zumindest Weihnachtsbäume und einen Besuch vom Nikolaus geben.

Die Werbegemeinschaft „Rund um Lank-Latum“ bedauert es, den für den 5. Dezember geplanten Nikolausmarkt in Lank-Latum abzusagen. Der beliebte Nikolausmarkt ist der älteste Markt in Lank und wird jährlich ehrenamtlich organisiert. Das derzeitige Organisationskomitee um den Geschäftsführer Markus Kitz und seine Stellvertreterin Simona Libner haben allen Standbetreibern eine Absage zusenden müssen, obwohl die Vorbereitungen nahezu abgeschlossen waren.

Markus Kitz teilt in seinem Schreiben an die Aussteller mit: „Leider werden wir von den täglichen Neuinfektionen überrannt, sodass wir uns leider schweren Herzens dazu entscheiden mussten, den diesjährigen Nikolausmarkt abzusagen. Dass sich die Lage so dynamisch entwickelt, haben wir aufgrund der Impfquote im Spätsommer nicht erwartet. Diese Entscheidung ist dem Komitee extrem schwer gefallen, aber wir müssen hier verantwortungsvoll handeln.“

Bedanken möchten sich die Werbegemeinschaft aus Lank und das Komitee bei all denjenigen, die in den letzten Jahren zum Gelingen des Marktes beigetragen haben. Denn die Summe aller Arbeiten, vom Anbringen der Weihnachtsdekoration an den Weihnachtsbäumen, über das Ausleihen von Stromkästen und die Verkabelung, hat immer das besondere Flair des Marktes ausgemacht.

Auch in Osterath, wo ebenfalls traditionell ein Nikolausmarkt stattfindet, musste der dortige Werbering in diesem Jahr erneut absagen. „Wir haben bis zum Ende gehofft, aber es ist klar geworden, dass man die Veranstaltung nicht guten Gewissens stattfinden lassen kann“, so Holger Tiggelkamp vom Werbering Osterath. Leid tut es dem Veranstalter vor allem wegen der Kinder im Ort. Um aber dennoch für ein wenig adventliche Stimmung zu sorgen, sollen in der kommenden Woche im Ortskern 50 Weihnachtsbäume aufgestellt werden. Diese können die Bürger dann schmücken und an einem Foto-Wettbewerb teilnehmen. Details dazu wird der Werbering auf seiner Facebook-Seite bekanntgeben.

Außerdem soll der Nikolaus nach Osterath kommen: Am 5. Dezember zieht er ab 15 Uhr durch den Ort, um Menschenansammlungen zu vermeiden.