Personal in Meerbusch Das Team des Standesamts ist wieder vollständig

Christina Brielke machte das Meerbuscher Team vor einem Monat komplett. Für Sie gehe es in Meerbusch persönlicher zu als in großen Standesämtern, was bei der 40-Jährigen, welche aus Düsseldorf auf die andere Rheinseite gewechselt ist, für einen rundum positiven Eindruck sorgt. Valeska Frings, 35-jährige Mutter zweier Kinder, welche vom Arbeitsgericht in Düsseldorf zum Beruf der Standesbeamtin wechselte, sieht dies ähnlich. „Der persönliche Kontakt zu Menschen war mir im Berufsleben immer wichtig – und der ist hier in Meerbusch überaus angenehm“. Die Kunden seien zwar oft aufgeregt, allerdings immer in positiver, vorfreudiger Stimmung.