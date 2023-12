„Freunde der Nachbarschaft“ Straßenkunst für Bösinghoven

Abgeschlossen ist die Verschönerung von Bösinghoven mit Steet Art mit den zehn nun entstandenen Arbeiten noch nicht. Zwei weitere Werke sind in Planung. „Hier kann allerdings erst gesprüht werden, wenn es wieder wärmer ist, weil sonst die Farben unter Umständen nicht lange halten“, so Grüneberg. Er hat bereits viel positives Feedback aus dem Dorf bekommen, einige Anwohner haben angefragt, die Künstler für private Objekte zu engagieren. „Es läuft so gut, dass wir direkt ein Anschlussprojekt geplant haben“, verrät der Vereinsvorsitzende. Wenn alles so läuft wie angedacht, will die Jugendarbeit des Bürgervereins in den Sommerferien nächsten Jahres gemeinsam mit Straßenfarben einen Workshop für junge Bösinghovener anbieten, an dessen Ende sie ebenfalls ihre Kunstwerke auf den Kästen der Stadtwerke anbringen. „Davon gibt es noch viele, die noch nicht schön bunt sind“, sagt Steffen. Noch mehr Kunst im Straßenbild steht also nichts im Wege.