Bildung in Meerbusch Volkshochschule präsentiert neuen Programm für das Frühjahr 2023

Das neue, 160 Seiten starke Heft trägt den Titel des Landesverbands der Volkshochschulen: „Zukunftsfähig. Vernetzt. Für alle.“ Dazu hat Delassalle-Wischert einen prägnanten Untertitel ergänzt: „Weil Wissen sich durchsetzt“. Geplant sind 223 Kurse, das sind 60 mehr als noch im Frühjahrssemester des Vorjahres, mit insgesamt über 4500 Unterrichtsstunden und 86 Dozenten. In den Zahlen des Vorjahres enthalten sind aber auch über 1500 Unterrichtsstunden, die von der Stadt als Deutsch- und Erstorientierungskurse für die Geflüchteten aus der Ukraine angelegt wurden, insofern fällt die Steigerung des regulären Kursprogramms noch stärker aus, als die Zahlen zeigen. „Das Interesse der Menschen ist wieder da, aber bis wir die Zahlen aus dem Rekordjahr 2019 erreichen, wird es noch dauern“, so VHS-Leiterin Delassalle-Wischert. Und die Menschen wollen wieder vor Ort sein, sich persönlich austauschen, so Ute Piegeler, Leiterin des Fachbereichs Schule, Sport, Kultur. „Deswegen haben wir wieder möglichst viele Formate in unsere Räume geholt. Da ist die Kommunikation eine andere als auf kleinen Kacheln in einer Video-Konferenz. Es bleiben aber auch digitale Angebote erhalten“, so Piegeler. Gemeinsam mit Delassalle-Wischert, Kuller und Peter Annacker, Dezernent für Jugend, Soziale Hilfen und Schule, Sport, Kultur, hat sie nun das Semesterprogramm inklusive der gedruckten Ausgabe, die bequem in die Handtasche passt, vorgestellt.