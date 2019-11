Thema im Bauausschuss : Strümper Quelltopf soll ein Denkmal werden

Dana Frey am Strümper Quelltopf. Foto: RP/Verena Bretz

Der blubbernde Quelltopf in Strümp soll zum Denkmal ernannt werden - darüber diskutiert der Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung.

(ena) Der Strümper Quelltopf im Naturschutzgebiet Ilvericher Altrheinschlinge soll in die Liste der Naturdenkmäler aufgenommen werden. Darüber entscheidet letztlich die Untere Landschaftsbehörde im Rhein-Kreis Neuss, sie braucht dafür aber den Beschluss des Umweltausschlusses, der am morgigen Dienstag (17 Uhr, techn. Rathaus, Wittenberger Straße in Lank) tagt. Außerdem ist eine Stellungnahme der Biologischen Station im Rhein-Kreis Neuss erforderlich. Die wird ebenfalls in der Sitzung vorgestellt wird.

Die Quelle ist für die Landschaft am Niederrhein extrem ungewöhnlich und in ihrer Art sogar einzigartig in NRW, sagt Dana Frey, Bereichsleiterin Umwelt und Klimaschutz in der Stadtverwaltung. Denn das Wasser blubbert, wenn man am Rand des Quelltopfs hüpft oder stampft. Die Gasblasen, die sich dann an der Oberfläche bilden, sind vermutlich Zersetzungsprodukte aus den tiefer gelegenen Torflagen.

Bereits mehrfach wurde die Quelle, deren Wasser in den Kringsgraben abgeleitet wird, schon von Experten untersucht. Denn: Zum einen ist der ovale Quelltümpel mit seinen Maßen von etwa 2,5 mal vier Meter ziemlich groß, zum anderen schüttet er enorm viel Wasser aus, nämlich rund 3,3 Liter pro Sekunde, das entspricht zwölf Kubikmeter pro Stunde. Im linksrheinischen Teil des Regierungsbezirks Düsseldorf sei bisher keine Quelle ähnlicher Art mit einer derartigen Schüttmenge bekannt. Die Fachleute haben deshalb vorgeschlagen, den Strümper Quelltopf als „Einzelnaturdenkmal in einem Naturschutzgebiet“ unter Schutz zu stellen.