Neues Magazin „Meer-Blatt“ Ältere Meerbuscher veröffentlichen Generationenmagazin

In der zweiten November-Hälfte wird das Meer-Blatt zum ersten Mal erscheinen. Aus einem Kurs der Volkshochschule ist in intensiver Arbeit ein Magazin entstanden, in dem ein Team aus 14 älteren Meerbuschern unter professioneller Anleitung Themen, die sie interessieren, aufbereitet haben. Die letzten Details des Magazins werden noch abgestimmt, danach geht es in den Druck. Im Anschluss liegt das erste Meer-Blatt dann in einer Auflage von 1800 Stück im Rathaus und den Bürgerbüros sowie den Stadtbibiliotheken aus.