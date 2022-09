Handel in Meerbusch : Neues Geschäft für Teenager-Mode

Meerbusch Für die Kunden, die aus dem Angebot ihres Kinderladens herausgewachsen sind, hat Betty Tusch in Meerbusch das „MM6“ eröffnet. Ab heute gibt es ein Herbst-Angebot in Form eines Gutscheins.

Ob Jeans in unterschiedlichen Passformen, Streetwear, Cargohosen oder Marken-Sweatshirt – Betty Tusch kennt sich mit den modischen Vorlieben der jungen Generation aus. In ihrem Laden MM6 gibt es eine große Auswahl an Kleidung für diejenigen Mädchen und Jungen, die aus den Kindergrößen herausgewachsen sind. Den Bedarf dazu hat sie in ihrem Kinderbekleidungsgeschäft festgestellt – und deshalb einfach noch einen zweiten Laden eröffnet.

Winzige Baby-Sneaker auf und Skateboards als Deko hinter der Verkaufstheke der in Mädchen- und Jungen-Bereich aufgeteilten zwei Verkaufsräume weisen auf die beabsichtigte Vielfalt hin. Ganz wichtig ist es Tusch, sowohl im KiLaBü als auch im MM6 mit Service zu überzeugen. Denn darauf soll ihr Erfolg im Kindermoden-Geschäft fußen: „Wer unsicher ist, kann das eine oder andere Stück zur Ansicht mit nach Hause nehmen, gewünschte Größen werden nachbestellt.“ Die jungen Kollektionen sind mit Liebe ausgesucht. So will Tusch die Vorzüge des lokalen Einzelhandels ausspielen – auch gegenüber der großen Konkurrenz aus dem Internet. Und deshalb ist Tusch sicher, dass sie bald einen neuen, größtenteils jugendlichen Kundenstamm gewinnen kann. Und so lockt sie mit einem Herbst-Special: So soll es für eine begrenzte Zeit bei einem Kauf in bestimmter Höhe einen Gutschein für einen Frozen Yogurt-Becher in Büderich geben.