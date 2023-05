„Cycle Collective“ Meerbuschs Erstes Fahrradcafé eröffnet in Osterath

Die Zeit zwischen dem Ende seiner alten Firma und der Eröffnung des Fahrradcafés nutzten Philipp und Ute Blumentrath zu einer Radtour von Meerbusch nach Lissabon. Über Belgien, Frankreich und Nordspanien kamen die beiden nach sechs Wochen und mit gut 3000 Kilometern in den Beinen in der Hauptstadt Portugals an. „Wir wollten bei dem, was wir künftig machen, auch glaubwürdig sein. Deshalb haben wir uns zu dieser besonderen Reise entschlossen, die ein Riesenerlebnis war“, berichtet Blumentrath. Während der gesamten Tour hätten weder er noch seine Frau einen Platten oder anderen Defekt gehabt. „Das hat uns noch einmal gezeigt, dass es sich lohnt, etwas mehr Geld in ein Fahrrad zu investieren“, sagt Blumentrath.