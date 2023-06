Gastronomie in Meerbusch Kaffee aus Kroatien in Büderich

Die Kernkompetenz von Zeljko Ilic ist aber definitiv Kaffee. Drei verschiedene Sorten – aus Peru, Brasilien und Äthiopien – bietet er in seinem Laden an, die die Kunden künftig auch abgepackt in kleinen Paketen erwerben können, für den Genuß dahiem. Alles 100 Prozent Arabica-Bohnen – für das besondere Geschmackserlebnis“, betont Ilic. Die Rösterei seines Vertrauens liegt in Kroatien. Ohnehin spielt das Heimatland der beiden Inhaber eine große Rolle. Der Name „Croppuccino“ ist beispielsweise aus den Worten Croatia und Cappuccino zusammengesetzt. Neben dem gerösteten Kaffee kommen auch die blauen Tassen von einem kroatischen Fabrikanten. „Uns war es wichtig, dass sich unsere Wurzeln zumindest dezent auch in unserem Café wiederfindet“, berichtet Zeljko Ilic.