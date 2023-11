Gemeindeleben in Meerbusch Aus dem Begegnungscafé wird Café LichtBlick

Im Frühjahr des vergangenen Jahres, kurz nach dem Ausbruch des aktuellen Kriegs in der Ukraine, eröffnete Ruth Gerhards gemeinsam mit ihrem sechsköpfigen Team ein Begegnungscafé für ukrainische Geflüchtete. Damit reagierte sie auf einen Aufruf von Astrid Fox, Engagementförderin der katholischen Kirchengemeinde St. Mauritius & Heilig Geist. Sie ließ wissen, dass engagierte Menschen gesucht wurden, die den oft traumatisierten Flüchtlingen eine Begegnungsmöglichkeit in Büderich bieten wollten. Seitdem kümmerte sich ein Team jeden Montag bei Kaffee und Kuchen darum, den Gästen unter anderem auch mit Ratschlägen beizustehen, während sich die Kinder in einer Spielecke ablenkten und vergnügten.