Stadt erteilt Baugenehmigung : 2020 Baustart für fünf Mehrfamilienhäuser am Eisenbrand

Seit Freitag hat der Kölner Investor Areal die Baugenehmigung für sein Projekt am Eisenbrand. Anfang 2020 will er mit den Arbeiten beginnen, Ende 2021 sollen die fünf Mehrfamilienhäuser fertig sein.

(ena) Die Baugenehmigung für das Projekt am Eisenbrand in Büderich liegt jetzt vor: Am Freitagmittag konnten Andreas Pougin, Geschäftsführer der Kölner Areal als Investor, und Projektleiter Andreas Schwarzer in Meerbusch die Papiere entgegennehmen. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Genehmigung nun haben“, sagte Pougin.