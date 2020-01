Gastronomie : Neu eröffnet: GenießBar am Wasserturm

Leonard Nuka hat die Bistro-Räume übernommen und die Öffnungszeiten erweitert. Eine „klassische Kneipe“ sei die Bar nicht.

Ein frisch gezapftes Bier trinken, sich mit Freunden treffen, verschiedene Tapas oder gesunde Bowls probieren – in der „GenießBar“ in den ehemaligen Räumen des Bistro am Wasserturm ist das jetzt außer montags täglich ab 16 Uhr möglich. „Wir haben wochentags bis etwa 22 Uhr geöffnet – am Wochenende ist open end“, erklärt Leonard Nuka. Er ist seit Ende 2019 der Pächter des Bistros, das seit vielen Jahren als wichtiger Anlaufpunkt für die Gäste der Veranstaltungen im Forum Wasserturm bekannt ist.