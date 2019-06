TSV Meerbusch stellt sich neu auf : „Kein Abschied, sondern Rollentausch“

Der TSV Meerbusch hat sich neu aufgestellt. Neuer Vorsitzender ist Georg Schüttken, der Johannes Peters folgt.

Schüttken Eine sehr große. Ich habe vor allem deshalb den Mut gefasst, Johannes Peters zu folgen, weil ich ein fähiges Vorstandsteam um mich weiß. Heutzutage wird es immer schwieriger, Ehrenamtler zu finden, weil die Leute in Ehrfurcht erstarren, da in der Vergangenheit so viel bewegt wurde. Diesen enormen Aufwand können viele nicht leisten und schrecken deshalb davor zurück. Ich wohne in Köln, arbeite in Frankfurt. Dass der Verein mich an die Spitze gesetzt hat, obwohl ich dieses Amt offenkundig nicht in dem Maße ausführen kann wie mein Vorgänger, ist ein klares Signal, dass es von nun an anders laufen wird. Ich sehe mich als eine Art Moderator in einem kreativen Team von vielen engagierten Ehrenamtlern.