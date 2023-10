Bildung in Meerbusch Neuer Sonderausschuss entscheidet über Schulentwicklung

Aktuell werden die Fragen und Entscheidungen rund um die Schul-Großprojekte je nach Sachgebiet vom Ausschuss für Schule und Sport, vom Ausschuss für Klima, Umwelt und Bau oder vom Haupt- und Finanzausschuss behandelt. Da die Sanierung, Um- und Ausbauten der Schulen immer mehrere Themenbereiche – etwa Baurecht, Finanzierung und pädagogische Konzepte – betreffen, sind an den meisten Schritten im Prozess mehrere politische Gremien beteiligt. Das bedeutet nicht nur für die Politiker und Verwaltungsmitarbeiter mehr Arbeit und einen Abstimmungsaufwand zwischen den Vertretern der einzelnen Ausschüsse, sondern vor allem Zeitverlust bei einem dringenden Thema. Denn die Entscheidungen können häufig erst nach der Diskussion in den verschiedenen Ausschüssen in die Tat umgesetzt werden – was bei der Vielzahl der Projekte eine relevante Verzögerung bedeuten kann.