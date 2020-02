Karneval in Meerbusch : Aus einer Stammtisch-Idee wurden die „Vorstadt-Wiever“

Neun Meerbuscher Mütter haben einen Karnevalsverein gegründet. Nun sind sie unter dem Motto „Meer-Welten“ beim Umzug in Niederkassel dabei.

Die international bekannte Künstlerin gehört zu den neun Frauen, die sich regelmäßig beim Stammtisch der Katholischen Kindertagesstätte Karl Borromäus in Büderich treffen. „Obwohl meine Tochter jetzt in das Mataré-Gymnasium und mein Sohn in die Mauritius-Schule gehen.“ Auch nach der Kindergartenzeit ihres Nachwuchses haben die Mütter Anne, Annika, Caroline, Friederike, Johanna, Karin, Katharina, Sylvie und Tanja Freude an gemeinsamen Gesprächen am Stammtisch: „Wir sind auch ein bisschen karnevalistisch angehaucht und haben uns überlegt, etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen.“ Herausgekommen ist der Karnevalsverein „Vorstadt-Wiever“ und gleichzeitig der Plan, an einem Umzug teilzunehmen.