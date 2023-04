Grünes Projekt in Meerbusch Ein Lehrgarten für Mensch und Natur

Doch bei diesem Schritt hin zur teilweisen Selbstversorgung vom geimeinschaftlich genutzten Acker soll es nicht bleiben. Zugrunde liegt dem Meerbuscher Lehrgarten das Prinzip der Permakultur, einer Form des Gartenbaus, die sich darum bemüht, natürliche Kreisläufe nachzuahmen. „So etwas muss sich über Jahre aufbauen“, sagt Ruth. Denn der Boden soll nicht, wie auf herkömmlichen Feldern, umgegraben werden, sondern von einer Schicht Mulch und Kompost bedeckt werden, die sich über die Zeit aufbaut – so, wie es in der Natur der Fall wäre. „Diese Schicht hält etwa das Wasser, so, dass die Pflanzen hier besser mit Dürre umgehen können“, berichtet Robert Kleemann, einer der Aktiven, die derzeit alles für den Start des Lehrgartens vorbereiten. Gemeinsam mit dem Rest des Teams will er in den kommenden Wochen einen Brunnen bauen, eine Totholzhecke als Versteck für Igel und andere Tiere anlegen. Zum Rand des Apelter Wegs hin wurde bereits ein Blühstreifen mit Heide und Rosmarin ausgebracht, zu den Bahngleisen hin mehrere junge Obstbäume gepflanzt, deren Früchte den Aktiven auf dem Acker zur Verfügung stehen sollen. Wenn die Bäume groß genug sind, sollen hier Nisthilfen für Vögel und Insekten folgen, aus einer natürlicher Senke könnte ein kleines Feuchtbiotop entstehen. Bei der Bewirtschaftung wird darauf geachtet, welche Pflanzen sich miteinander vertragen, so, dass die Zusammensetzung des Bodens im Gleichgewicht bleibt. All diese Maßnahmen sollen für die Entwicklung eines eigenen Mikroklimas auf dem heutigen Acker sorgen.