Wirtschaft Neuer Friseur in Büderich mit internationalem Klientel

Ihre besonderen Techniken haben Tastan und Caglayan aus Istanbul mitgebracht, wo sie aufgewachsen sind, ihre Lehre und auch ihren Meister gemacht haben. „Die türkischen Friseure trauen sich mehr, was Farbe und Schnitttechniken angeht“, so Berivan Tastan. Caglayan hatte schon als Kind viel Spaß daran, sein eigenes Haar zu stylen und wollte sich in dem Bereich weiterentwickeln. Tastan wurde von seiner Familie, dort gab es mehrere Damenfriseure, in den Beruf „geschubst“. Er ist seit über 20 Jahren in seinem Job tätig und hatte in Istanbul zwei Friseursalons, die auch bei internationalen Kunden sehr beliebt waren. „Dort hatte ich einen großen Kundenstamm aus Deutschland und diese Klienten kommen jetzt hierher“, sagt er. Beide Friseur-Meister kamen der Liebe wegen vor wenigen Jahren nach Deutschland, arbeiteten erst als Angestellte in Düsseldorf und beschlossen gemeinsam einen Salon zu eröffnen. Tastan holte dafür auch seinen ehemaligen Azubi Cantekin Duymus aus der Türkei hierher. Perfektes Deutsch sprechen sie noch nicht, lernen aber jeden Tag dazu. „Probleme macht das keine. Unsere Kunden wissen das. Und es gibt viel zu lachen“, erzählt Balci. Jetzt sucht der Friseursalon noch dringend nach ein oder zwei Azubis, die das Team ergänzen. „Wir möchten unser Wissen gerne weitergeben und sind offen für Aufstiegsmöglichkeiten“, so die Inhaber.