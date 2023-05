Sport in Meerbusch Neuer Bewegungspark in Nierst eröffnet

Neben Anlagen unter anderem in Osterath, Büderich, Lank-Latum und Ossum-Bösinghoven ist dies schon das achte Sportangebot dieser Art in Meerbusch. Ermöglicht wurde die Umsetzung auch durch Beiträge der Stadtwerke Meerbusch, der Sparkasse Neuss und der Volksbank Mönchengladbach. Vertreter der Geldgeber waren nun bei der offiziellen Eröffnung des Bewegungsparks dabei, gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadt, Mitgliedern des angrenzenden Sportvereins Adler Nierst, dem Planungsteam des Bewegungsparks sowie vielen sportinteressierten Bürgern des Ortes. Die Anlage selbst ist bereits seit einigen Monaten fertig und wurde im Herbst in kleiner Runde eröffnet, dürfte nun, da das Wetter schöner wird, aber mit deutlich höherer Frequenz genutzt werden. Die etwa 60 Gäste wurden bei der Eröffnung durch Ilona Appel, 2. Vorsitzende des Nierster Bürgervereins und Mitplanerin des Bewegungsparks, begrüßt. Die Anwesenden gaben ein durchweg positives Feedback zum neuen Bewegungspark und hatten bereits erste Ideen über eine mögliche Erweiterung der Anlage in der Zukunft. Diese könnten, wie auch schon die Anlage selbst, vom Nierster Bürgerverein organisiert und durch Spenden finanziert werden.