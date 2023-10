Sicherheit und Ordnung Warum in Meerbusch das Drachensteigen reguliert wird

Zelten in Parks, die Benutzung von Spielplätzen, das Verbot der Vermüllung, die Bekämpfung von Ratten und die Platzierung von Hausnummern – es gibt ein umfangreiches Regelwerk für den Alltag, welches von der Kommune aufgestellt und verwaltet wird. Viele dieser Vorgaben, Ge- und Verbote sind den meisten Bürgern intuitiv bekannt und werden befolgt, dennoch ist es wichtig, dass klar geregelt ist, was in der Stadt erlaubt ist und was nicht. Dazu dient die „Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Meerbusch“. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein acht Seiten langes Dokument, welches das Zusammenleben regelt und nun aktualisiert wird.