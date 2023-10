Neue Stellplatzsatzung Wie viel Parkraum braucht Meerbusch?

Meerbusch gehört landesweit zu den Städten mit der höchsten Dichte von Pkw gemessen an der Einwohnerzahl. Die Frage, wo all diese Autos unterkommen sollen, ist daher auch ein wichtiger Bestandteil der Stadtplanung. Denn das Parken im Straßenraum soll reduziert, mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer geschaffen werden. So sollen der Verkehrsfluss verbessert und Staus vermieden werden. Die Lösung dafür liegt darin, auf privatem Grund entsprechend Stellplätze vorzuhalten. Ein Instrument dazu ist die Stellplatzsatzung, welche nun von der Politik beschlossen wurde. Diese Regelung gibt genau vor, bei welchem Bauvorhaben wie viele Abstellplätze für Fahrräder und Kfz eingeplant werden müssen.