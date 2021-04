Verkehr in Meerbusch : Sechs Trassen für zweiten Bauabschnitt der U81 werden geprüft

Meerbusch 55 Trassenvarianten haben Vertreter aus Politik und Verwaltung der beteiligten Städte diskutiert. Sechs Vorschläge bestehen die Eignungsprüfung.

Meerbusch (RP) 30 Vertreter aus Politik und Verwaltung der Städte Düsseldorf, Meerbusch, Krefeld und Neuss sind übereingekommen: Sechs von 55 Trassenvarianten für den zweiten Bauabschnitt der U 81 (Rheinquerung) werden einander in einer nächsten Bewertungsstufe im Detail gegenübergestellt. Ziel ist es, eine umsetzbare und rechtssichere Trassenvariante zu finden, die deutlich kürzere Reisezeiten als heutige Verbindungen von Meerbusch, Krefeld und Neuss sowie den linksrheinischen Düsseldorfer Stadtteilen in den Düsseldorfer Norden bietet.

Die Vertreter der Städte hatten am 16. April über die Eignung der Trassenvorschläge für die Rheinquerung der neuen Stadtbahnlinie U81 diskutiert. Die 55 Varianten waren im Planungsdialog in den vorangegangenen zwei Werkstätten der Bürgerschaft und der Interessenvertretung vorgeschlagen worden. Im ersten Termin der Werkstatt mit Vertretern aus Politik und Verwaltung wurde nun deren grundsätzliche Eignung geprüft.

„Ich sehe die U81 als nachbarschaftliches Projekt. Mobilität muss auch regional über die Stadtgrenzen hinaus gedacht und geplant werden", betonte die Düsseldorfer Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke in der Online-Veranstaltung. In der fast sechsstündigen virtuellen Sitzung wurden alle 55 Trassenvarianten besprochen. Dennoch hatte die Werkstatt einen kurzweiligen Charakter, erklärten viele Teilnehmer. Sie diskutierten beispielsweise über die Fahrgastpotenziale durch eine im Planungsdialog vorgeschlagene Anbindung des Seesterns an die neue U81. So könnte die Verbindung Seestern-Airport-City gestärkt werden. Allerdings dürfe das nicht auf Kosten des eigentlichen Projektziels realisiert werden, also der direkten und schnellen Anbindung von Meerbusch, Neuss, Krefeld und den linksrheinischen Düsseldorfer Stadtteilen an den Düsseldorfer Norden.