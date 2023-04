Eis-Saison in Meerbusch Diese neuen Sorten machen Lust auf Eiscreme

Seit Ende Februar hat die Eisdiele De Bona in Büderich am Laacher Weg wieder geöffnet. Die erste Kundin sitzt schon am frühen Morgen auf der geschützten Terrasse, sie hat sich nicht für ein Eis entschieden, sondern für einen dampfenden Cappuccino. „Das Kaufverhalten der Kunden ist zurückhaltend“, sagt Frank Schipper-De Bona, der mit seinem Partner Cesarino De Bona das Eiscafé führt. Die Inflation zwinge die Menschen, ihr Geld zusammenzuhalten, so laufe das Geschäft mit den süßen Kugeln erst langsam an. Die beiden Eismacher jedoch erfinderisch und haben für ihre Kunden jedes Jahr Neues in der Eistheke. „Wir empfehlen die Sorte Torta della Nonna und dazu eine Kugel Zitroneneis“, empfiehlt Frank Schippers-De Bona. Die Neukreation erinnert an die klassische Torte von Oma, die bei keinem italienischen Familienfest fehlen darf: Die Torta della Nonna kommt aus Florenz und besteht aus einem Mürbeteig mit einer köstlichen Vanillecreme. Kenner des Tortenklassikers haben der neuen Eissorte von De Bona attestiert, ganz genau wie Omas Torte zu schmecken. Und dann zu der Süße das fruchtige Zitroneneis, ein echter süß-saurer Feinschmecker-Genuss.