Baumspende in Meerbusch: Neue Schilder an Bäumen von Pro Osterath

Neue Schilder an Bäumen von Pro Osterath

Baumspende in Meerbusch

(mre) Ein paar Meter entfernt vertrocknet eine Kiefer, doch der Winterlinde von Pro Osterath im Rathauspark geht es auch nach dem Hitzesommer noch prächtig. 1997 schon hatte die Bürgerinitiative den Baum gespendet, um den Park zu verschönern.

Nun freuen sich Michael Betsch (l.), Leiter des Städtischen Grünflächenamtes sowie Wolfgang Schneider (M.) und Manfred Weigand (r.) von Pro Osterath, dass der Baum sowie zwei weitere Linden am Ernst-Nüse-Platz und an der Ecke Hoch-/Willicher Straße (2008 und 2015 gespendet) mit Messingschildern ausgestattet wurden. Sie zeigen an, um welchen Baum es sich handelt und wann er gespendet wurde.