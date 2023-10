Schädlinge in Meerbusch Neue Regelung zur Rattenbekämpfung

Ratten sind in Meerbusch wie auch in anderen Städten häufige, aber ungebetene Gäste. Die Tiere können Schäden etwa an Lebensmittelvorräten, unterirdischen Rohren und Kabeln anrichten und zumindest theoretisch auch Krankheiten auf den Menschen übertragen. Als Kulturfolger ist eine gewisse Rattenpopulation in menschlichen Siedlungen normal, wenn die Schädlinge aber in zu großer Zahl auftreten, entsteht Handlungsbedarf.