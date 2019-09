Mobilität : Neue Radwege entlang der Stadtbahnlinie freigegeben

670.000 Euro hat die Stadt Meerbusch für die Fahrrad-Verbindung Richtung Heerdt investiert, das Land gibt einen Zuschuss.

Die 1,2 Kilometer lange Verbindung gilt als maßgebliches Projekt im Rahmen des Meerbuscher Radwegekonzeptes. Zusätzlich wurde eine rund 210 Meter lange Querung zur Grünstraße gebaut. Der asphaltierte und demnächst auch beleuchtete Radweg entlang der Stadtbahnlinie soll vor allem berufstätigen Pendlern bequemes und sicheres Fahren ermöglichen. Die Stadt Meerbusch hat für diesen Radweg 670.000 Euro investiert. 70 Prozent der Kosten finanzierte das Land NRW über die „Förderrichtlinie Nahmobilität“. Jetzt soll die Strecke mit Bäumen und Sträuchern gesäumt werden. „Wir möchten das Fahrrad in Meerbusch nicht nur als Freizeitgerät, sondern als ernst zu nehmende Alternative zum Auto etablieren“, so Mielke-Westerlage. „Das ist ein Entwicklungsprozess. Dazu brauchen wir gute Verbindungen, die das Radfahren angenehm und sicher machen.“ Der neue Böhler-Radweg sei eine solche Verbindung, die vor allem auch Pendler für den Weg zum Arbeitsplatz und nach Hause nutzen sollen. Bisher war der Weg eine grobe Schotterpiste ohne Beleuchtung. Entsprechend wenig wurde er genutzt. Aber: Die komplette Verbindung mit Düsseldorf hakt noch, denn die Landeshauptstadt hat das letzte Teilstück für diesen Radweg noch nicht in Auftrag gegeben. Es wird zwar immer mal wieder in verschiedenen Gremien diskutiert, gebaut wird aber noch nicht. Auch, weil es rund ums Areal Böhler, Hansaallee und Schiessstraße demnächst immer wieder Baustellen gibt, die dieser Radwegeverbindung dann im Weg wären. Auch die Verkehrssituation vor dem Werkstor ist derzeit für Radfahrer und Fußgänger nicht ungefährlich. Gespräche mit Vertretern der Stadt Düsseldorf und des Areals Böhler seien dazu bereits vereinbart.