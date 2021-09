Literatur aus Meerbusch : „Bilder aus Kohlenstaub“ erinnert an das Ruhrgebiet

Osterath Die neue Publikation von Marlies Blauth wird am Samstag, 2. Oktober, in Osterath vorgestellt. Die Grafiken sind aus Staub und Gries verschiedener Kohlesorten entstanden.

(mgö) Auf rund 100 Seiten hat Marlies Blauth in Wort und Bild gleichermaßen Erinnerungen an die Ära der Zechen und Industrieanlagen im Ruhrgebiet sowie ihre Kindheit und Jugend in Dortmund festgehalten. „Bilder aus Kohlenstaub“ lautet der Titel des Buchs, das am Samstag in Anwesenheit der Osterather Künstlerin und Autorin vor der Buchhandlung Meerbusch, Frank Achten, draußen unter dem Dach vorgestellt wird.